DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu'nda doluluk oranı yüzde yüze ulaştı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu'da doluluk oranının yüzde yüze ulaştığı bildirildi.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre 330 kontenjanı bulunan Emet Meslek Yüksek okuluna okul birincisi kontenjanlarıyla birlikte 341 öğrencinin yerleştiği açıklandı.

Yeni eğitim öğretim yılında, yeni açılan bölümlerle birlikte 5 bölümde eğitim verecek olan Emet MYO'da Çocuk Gelişimi Bölümüne 144, Maliye Bölümüne 52, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümüne 83 ve yeni açılan bölümler olan Kimya Teknolojisi Bölümüne 31, Sosyal Hizmetler Bölümüne 31 öğrenci olmak üzere toplam 341 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazandı.

2019 YKS sonuçlarına göre Emet MYO'ya yeni yerleşen adaylar, kayıtlarını 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecekler. E-devlet üzerinden e-kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlı. E-devlet üzerinden e-kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle e-kayıt yapamayan adaylar, kayıt işlemlerini Meslek Yüksekokuluna şahsen başvurarak 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında da yaptırabilecekler.

Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Uğur Saylan, yaptığı açıklamada, “2019 YKS tercih sonuçlarının ülkemize, gençlerimize, memleketimiz Emet'e ve Meslek Yüksekokulumuza hayırlı olmasını temenni ederim. Yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda yerleştirme sonuçlarına göre Yüksekokulumuz bu yıl yüzde 100 doluluk oranı yakalamıştır. Bu başarıyı elde etmemizde ilçemizin ve Yüksekokulumuzun tercih edilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Üniversitemizi, Yüksekokulumuzu ve İlçemizi tercih edip yerleşen gençlerimizi tebrik eder, tercihlerinin hayırlı olmasını dilerim” dedi.