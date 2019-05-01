DPÜ Engelsiz Hayat Topluluğu'ndan farkındalık sokağı

Farkındalık Sokağı etkinliğine çok sayıda özel çocuk ve ziyaretçiler katıldı. Etkinlik kapsamında üniversitenin diğer topluluklarının da katılımıyla yaklaşık 50 ağaç renk renk örgü ipleriyle süslendi ve farkındalık yaratılmaya çalışıldı.

Her bir ağaca çeşitli engel gruplarının, genetik farklılıkların ve hastalıkların tanımını anlatan yazılar asıldı. Ayrıca bu gruplarda yer alan ve başarı elde etmiş kişilerin hayatlarının olduğu yazılar da bu ağaçlarda yer aldı. Her bir ağaç grupların sembolü olan renklerle süslendi.

Etkinliğin sonunda farkındalığa destek verenlere hediyeler verilip, katılımlarından dolayı teşekkür edildi.