DPÜ, EPO Erasmus+ Staj Konsorsiyumu toplantısına katıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen ve Dumlupınar Üniversitesinin ortağı olduğu European Placement Opportunities (EPO) Erasmus+ Staj Konsorsiyumu toplantısı Manisa Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Dumlupınar Üniversitesini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ile Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Oktay Şahbaz'ın temsil ettiği toplantıya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Manisa Organize Sanayi Bölgesi, İzmir Ticaret Odası, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş., Yunus Emre Enstitüsü ve Twin Arge'nin temsilcileri katıldı.

Toplantıda EPO konsorsiyumunun, Ulusal Ajans tarafından 2018 yılında 3 yıllığına akredite edilerek, personel ders verme, personel eğitim alma ve öğrenci staj hareketliliklerinde kullanılmak üzere hibe almaya hak kazanması konusu görüşüldü ve konuyla ilgili fikir alış verişlerinde bulunuldu.

Toplantının ardından Üniversitenin Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2019 - 2020 dönemi için Ulusal Ajans tarafından tekrar hibe almaya hak kazanan bu projenin bütçesi ile toplam 40 öğrenciye AB ülkelerinde staj, 58 personele ise yine AB ülkelerinde hareketlilik olanağı sağlanması öngörülmektedir. Koordinatörlüğümüz, söz konusu öğrenci ve personel seçimleri ile ilgili gerekli duyuruların Üniversite ve koordinatörlüğe ait resmi ağ sayfalarından yapılacaktır.”