DPÜ Erkek Basketbol Takımı 1. Lig'i dördüncü tamamladı

Lig Bölge Turnuvasını dördüncü tamamlayarak Süper Lig'e yükselme maçlarına katılma hakkını elde edemedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvaya Ege Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinin erkek basketbol takımları katıldı.

Turnuvanın ilk maçında Pamukkale Üniversitesi ile karşılaşan DPÜ, rakibini 69-51'lik sonuçla yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. İkinci maçında ise İzmir Ekonomi Üniversitesine karşı 63-71 kaybederek ilk yenilgisini aldı.

Gruptaki üçüncü maçında bir diğer İzmir temsilcisi Ege Üniversitesi ile karşılaşan DPÜ, bu karşılaşmadan da 57-78'lik sonuçla yenik ayrıldı. Dördüncü maçında Selçuk Üniversitesini 67-58'lik skorla yenerek grubundaki son maçında Celal Bayar Üniversitesini konuk etti.

Karşılaşma öncesi oluşan puan durumu ile üçüncülük maçı halini alan turnuvanın son mücadelesini Rektör Prof. Dr. Remzi Gören ve BESYO Müdürü Doç. Dr. Adnan Ersoy da tribünden takip etti.

Çok çekişmeli geçen ve iki takım arasında sık gidip gelen mücadelede Manisa Celal Bayar Üniversitesi, maçın son bölümünü daha iyi oynayarak karşılaşmayı 102-94'lük sonuçla kazanmayı başardı. Bu karşılaşma ile sona eren turnuvada beş maçını da kazanan Ege Üniversitesi, 10 puanla turnuvayı lider bitirerek Üniversitelerarası Süper Lig'e yükselme grubuna katılmaya hak kazandı.

Üçer galibiyet alan 8 puanlı İzmir Ekonomi Üniversitesi averajla ikinci, aynı puana sahip Manisa Celal Bayar Üniversitesi de turnuvayı üçüncü tamamladı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin 7 puanla dördüncü olduğu turnuvada 6'şar puanlı Selçuk Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi averaj farkıyla beşinci ve altıncı sırayı elde etti.