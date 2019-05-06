DPÜ Erkek Hentbol Takımı Süper Lig'de

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Üniversitele Arası Hentbol Süper Ligi'ne yükseldi.

DPÜ Erkek Hentbol Takımı, Burdur'da düzenlenen Süper Lig'e yükselme grubunu 7 puan ve averajla ikinci tamamlayarak gelecek yıl Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada ilk maçında Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ni 41-38, ikinci maçında da İstanbul Aydın Üniversitesini 29-28 yenen DPÜ takımı, üçüncü maçında Özyeğin Üniversitesi'yle karşılaştı. Rakibini 32-29 yenip üçüncü galibiyetini alan DPÜ, son maçında Ankara Üniversitesi'yle karşılaştı. Son maçında rakibine 38-27 kaybetse de, turnuva sonunda 7 puana ulaşarak averajla ikinci sırayı elde eden DPÜ Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Bu sonuçların ardından Ankara Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2019-2020 TÜSF Hentbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Maçın sona ermesiyle takımın antrenörleri ve oyuncuları başarılarını hem sahada hem de soyunma odasında doyasıya kutladılar. Maçın ardından düzenlenen törende kupayı, takım adına kaptan Göksenin Yalçın havaya kaldırdı.

Maçın ardından bir açıklama yapan takım Antrenörü Doç. Dr. Aydın Şentürk, çok güzel bir turnuvayı geride bıraktıklarını belirterek,” Kütahya'dan Süper Lig hedefiyle çıktığımız bu yolun sonunda hedefimize ulaştık. Biz iddialı olduğumuzu, Süper Lig'e çıkacak güçte olduğumuzu yolun başında da ifade etmiştik. Hepimiz çalışmalarımızın karşılığını alarak Süper Lig'de yer almaya hak kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yeni sezonda Süper Lig'de daha büyük başarılar kazanacağımıza inanıyorum” dedi.