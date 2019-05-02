DPÜ Erkek Hentbol Takımı Süper Lig'e koşuyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Erkek Hentbol Takımı, Burdur'da düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Hentbol Süper Ligi'ne Yükselme Grubu karşılaşmalarında ikide iki yaparak liderliğe yükseldi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Hentbol Süper Ligi'ne Yükselme Grubu'na yükselme hakkını Kütahya'daki 1. Lig'deki karşılaşmalarında şampiyon olarak elde eden DPÜ Erkek Hentbol Takımı, başarılı grafiğini yükselme grubundaki maçlarda da sürdürdü.

Gruptaki ilk maçında Kütahya'daki 1. Lig mücadelesinde yendiği Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ile karşılaşan DPÜ Erkek Hentbol Takımı mücadeleyi 41-38 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı. Gruptaki ikinci maçında İstanbul Aydın Üniversitesi karşısına çıkan DPÜ, karşılaşmadan 29-28 galip ayrıldı ve 2'de 2 yaparak ikinci maçların sonunda 4 puanla zirveye yerleşti. Grubundaki üçüncü maçında bir diğer İstanbul temsilcisi Özyeğin Üniversitesi ile karşılaşacak olan DPÜ, gruptaki son maçında Ankara Üniversitesi'yle karşı karşıya gelecek.

Takımın son durumu hakkında açıklama yapan antrenör ve DPÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Aydın Şentürk, "Kütahya'da oynanan 1. Lig karşılaşmalarında söylediğimiz gibi Süper Lig için iddialıyız. Burdur'daki ilk iki maçta gösterdiğimiz performansımızla bu iddiamızın gerçekçi olduğunu kanıtladık. Oyuncularımı kutluyorum ve şampiyonluk yolunda onlara çok güveniyorum. Süper Lig'e yükselen takımın DPÜ olacağına inanıyorum" dedi.