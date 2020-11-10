DPÜ FEF'te Akademik Yükseltme Töreni

Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonunda düzenlenen törene Dumlupınar Üniversitesi RektörÜ Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur ve öğretim üyeleri katıldı.

Törende konuşan Dekan Prof. Dr. Rahmi Kasımoğlulları ve Rektör Kazım Uysal, akademik yükselmeye hak kazanan öğretim üyelerini kutlayarak başarılarının devamını dilediler.

Törende Profesör unvanına yükselen Genel Sekreter Vekili Atilla Batur ile Fakültenin öğretim üyeleri Necati Aksanyar, Mustafa Güneş, Ersen Ersoy, Huriye Sanem Aydoğdu, Emine Dingeç, Ali Serdar Nazlıpınar, Cüneyt Nadir Solak, Hamza Yaşar Ocak, Altay Tayfun Özcan ve Orhan Murat Kalfa ile doçent unvanına yükselen öğretim üyeleri Abdullah Acehan, Arzu Özyön ve Figen Çevirici Coşkun'a cübbeleri Rektör Kazım Uysal tarafından giydirildi ve öğretim üyelerine günün anısına hediye sunuldu.