DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, FEDEK'ten denklik kazandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünün, FEDEK'in akredite programlarından biri olmaya hak kazandığı bildirildi.

Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından tanınan Fen, Edebiyat, Fen - Edebiyat, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğinden (FEDEK) bir heyet, 4-7 Mart 2023 tarihleri arasında Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Heyet, kimya programı için denklik (akreditasyon), değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları, Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Yenikaya ile diğer fakülte, bölüm ve meslek yüksekokulları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda çıkış bildirisi sunumu gerçekleştirdi. Çıkış bildirisinin okunmasının ardından FEDEK değerlendirme ekibi Kimya bölümü için hazırladıkları raporu okuyarak bölümünün akredite program olmaya hak kazandığını açıkladı.

Kimya Bölümünün FEDEK'ten kazandığı denklikle, mezunlar için hazırlanacak diploma ekinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi damgası yer alacak. Ayrıca ÖSYM kılavuzunda da bölümün bulunduğu satırda FEDEK tarafından akredite edildiğine ilişkin bir bilgi yer alacak.

Konuyla ilgili Fakülteden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz bünyesinde akredite olan ilk lisans programı olmaya hak kazanan Kimya Bölümünü ve tüm öğretim elemanlarını tebrik ediyor, kalite açısından son derece önemli olan bu akreditasyon çalışmasının diğer tüm fakülte ve bölümlerimize de örnek olmasını temenni ediyoruz" denildi.