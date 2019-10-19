İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DPÜ Fen Edebiyat Fakültesinde devir teslim töreni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığını yürüten Prof.

Dr. Anıl İça, düzenlenen törenle görevini Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları'na devretti.


Fakültenin dekanlık makamında gerçekleşen törene bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Prof. Dr. Anıl İça'ya görev yaptığı sürede üniversiteye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti ve kendisine fakülte adına plaket sundu. Uysal ayrıca, dekanlık görevini üstlenen Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları'na da yeni görevinde başarı diledi.


Prof. Dr. Anıl İça da dekanlık görevinden ayrılma kararının ardından kendisine devam etmesi yönünde talepte bulunan Prof. Dr. Kazım Uysal'a, kendisine duyduğu güvenden dolayı teşekkür ettiğini, ancak görevi bir başka öğretim üyesine devretmenin zamanının geldiğine inandığını ifade ederek, yeni dekan Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları'na görevinde başarılar diledi.


Prof. Dr. Kasımoğulları Rektör Uysal'a, Prof. Dr. İça'ya ve katılımcılara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, yeni görevini layıkıyla yerine getirmek için elinden geleni yapacağını ifade etti.


Kasımoğulları ayrıca fakültenin dekan yardımcılığı görevlerini Doç. Dr. Arif Kolay ve Dr. Öğretim Üyesi Nüket Akanıl Bingöl'ün yürüteceğini açıkladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.