DPÜ Fen Edebiyat Fakültesinde devir teslim töreni

Dr. Anıl İça, düzenlenen törenle görevini Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları'na devretti.

Fakültenin dekanlık makamında gerçekleşen törene bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Prof. Dr. Anıl İça'ya görev yaptığı sürede üniversiteye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti ve kendisine fakülte adına plaket sundu. Uysal ayrıca, dekanlık görevini üstlenen Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları'na da yeni görevinde başarı diledi.

Prof. Dr. Anıl İça da dekanlık görevinden ayrılma kararının ardından kendisine devam etmesi yönünde talepte bulunan Prof. Dr. Kazım Uysal'a, kendisine duyduğu güvenden dolayı teşekkür ettiğini, ancak görevi bir başka öğretim üyesine devretmenin zamanının geldiğine inandığını ifade ederek, yeni dekan Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları'na görevinde başarılar diledi.

Prof. Dr. Kasımoğulları Rektör Uysal'a, Prof. Dr. İça'ya ve katılımcılara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, yeni görevini layıkıyla yerine getirmek için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Kasımoğulları ayrıca fakültenin dekan yardımcılığı görevlerini Doç. Dr. Arif Kolay ve Dr. Öğretim Üyesi Nüket Akanıl Bingöl'ün yürüteceğini açıkladı.