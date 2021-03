DPÜ FOTAM Müdürü Altuncu, University of Malaya'da doktora jüri üyesi oldu

Dr. Ahmet Altuncu, Malezya'daki University of Malaya'da doktora sınav jüri üyesi oldu.

University of Malaya Department of Electrical Engineering'de fotonik alanında doktora eğitimini tamamlayan iki doktora öğrencisinin tez savunma sınavında üniversite dışı Prof. Dr. Ahmet Altuncu, tez jüri üyesi (external examiner) görevi alarak Dumlupınar Üniversitesini temsil etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan FOTAM Müdürü Altuncu, DPÜ FOTAM'da yürütülen projelerde Malezyalı araştırmacıların varlığını hatırlatarak, “University of Malaya Deptartment of Electrical Engineering Fotonik araştırma grubundan Prof. Dr. Sulaiman Wadi Harun ve doktora öğrencisi Nur Farhanah Zulkipli'nin de proje ekiplerinde yer aldığı ‘Genişband fotonik ağlar için yenilikçi yöntemlerle genişband (C ve L bandı) katkılı fiber yükselteç tasarımı' araştırma projesini yürütüyoruz. Bununla beraber, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzün Öncelikli Alan Projesi (ÖNAP) Bilişim ve İletişim Teknolojileri (BİT) çağrı kategorisinde desteklenen ‘Geniş bantlı fiber optik ağlar için kararlı, nanosaniye darbe atımlı, dalgaboyu ayarlanabilir fiber halka lazer tasarımı ve geliştirilmesi' başlıklı araştırma projelerinin çalışmaları devam ediyor. Yürütülen proje çalışmaları ve uluslararası jürili doktora sınavında üniversite dışı jüri üyesi olarak görev alıp Üniversitemizi temsil etmemiz, Üniversitemiz ve University of Malaya arasında başta fotonik ve elektronik alanları olmak üzere Ar-Ge ve eğitim iş birliklerinin artmasına büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.