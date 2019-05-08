DPÜ Frigya Arkeoloji ve Sanat Topluluğundan ilkokula kütüphane

Öğretim Üyesi Figen Çevirici Coşkun'un, merkeze bağlı Seyitömer beldesi ilkokulunda birlikte kurdukları kütüphane törenle açıldı.

Dumlupınar Üniversitesi Frigya Arkeoloji ve Sanat Topluluğu öğrencileri, Kütahya merkeze bağlı Seyitömer beldesi ilkokulunun bir sınıfına akademisyen, öğrenci ve bağışçıların destekleriyle oluşturulan bir kütüphane kurdu. DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Figen Çevirici Coşkun, danışmanlığını yaptığı Frigya Arkeoloji ve Sanat Topluluğu öğrencileri ile birlikte ören yerlerine yakın yerleşim yerlerinde çalışma yaptıklarını belirtti. Bu amaçla Seyitömer höyüğüne yakın yerde bulunan Seyitömer beldesindeki ilk ve ortaokuluna kütüphane kurduklarını dile getiren Coşkun, “Amacımız, özellikle ören yerlerine yakın köylerimizin vatandaşlarını, öğrencilerimizi antik yerleşim yerleri ile kültürel değerlerimizin korunması hakkında bilgilendirmek. Bu çalışmamızı planladığımızda okulumuzun ihtiyacı doğrultusunda buraya bir kütüphane kurmaya karar verdik. Buradaki masa, sandalye, kitap rafları ve diğer her şey topluluğumuz öğrencilerinin gayretleri ve üniversite rektörlüğümüzün destekleriyle temin edildi. Kitaplarımızın bir kısmı da bağışçılarımız tarafından temin edildi. Kitapların yanı sıra yine çocuklarımızın ihtiyaçları doğrultusunda kırtasiye yardımında da bulunduk” ifadelerine yer verdi.

Okul Müdürü Mehmet Ali Solak, “Ders kitaplarının dışındaki kitapların eğitime olan katkısının oldukça büyük olduğu bilincindeyiz. Okulumuzun kütüphaneye ihtiyacı vardı. Üniversite öğrencilerimiz ve hocalarımızın sayesinde öğrencilerimiz kütüphaneye kavuşmuş oldu. İnşallah bu sayede öğrencilerimizi okuyan bir nesil olarak yetiştireceğiz” diye konuştu.

Kütahya'nın yanı sıra Türkiye'deki çeşitli okullara, topladığı kitaplarla kütüphane kuran ve mevcut kütüphanelere çok sayıdaki kitabı ulaştıran emekli kütüphane memuru Zeki Aktürk de kütüphaneye kitap bağışında bulundu. Kurulan kütüphaneye kitap bağışında bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Aktürk, “Bugün 73. kez bir okulumuzun kütüphanesine kitap bağışında bulunmuş olduk. İnşallah bize ulaşan kitaplarla okullarımızın kütüphanelerine destek vermeye devam edeceğiz. Bize kitap bağışında bulunanlar bağış yapmaya devam edebilirler. Bağış yapılan kitaplar emin ellerde” dedi.

Kütüphane ve kitaplara kavuşan öğrenciler de mutluluklarını ifade ettiler.