DPÜ Genç Yeşilay Topluluğu'ndan “Bağımlılık Zirvesi”

Dr. Kazım Uysal'ın konuşmacı olduğu ve 13 üniversiteden 14 topluluğun katıldığı “Bağımlılık Zirvesi” gerçekleştirildi.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantıya Vali Ali Çelik, Rektör Kazım Uysal, Eğitim Fakültesi Dekanı ve Genç Yeşilay Topluluk Danışmanı Prof. Dr. İrfan Terzi, Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Yeşilay Kütahya Şube Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, Kütahya Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile 13 üniversiteden 14 öğrenci topluluğunun temsilcileri katıldı.

Program, üniversite öğrencisi ve Genç Yeşilay gönüllüsü Sena Ceyhan'ın gerçekleştirdiği bağımlı bir gencin yaşamını konu alan sunum ile başladı. Protokol konuşmalarında ilk sözü alan Şube Başkanı Nuri Çetin, konuşmasında, Genç Yeşilaylar'ın ortak çalışmasının önemine ve Kütahya Valiliğinin Yeşilay'a gösterdiği desteğe değindi. Dekanlık görevi yanı sıra Genç Yeşilay Topluluk Danışmanlığını yürüten Prof. Dr. İrfan Terzi ise DPÜ Genç Yeşilay'ın gerçekleştirdiği çalışmaları ve topluluğun kuruluş dönemini katılımcılara aktardı.

Katılımcı gençlerden bu alanda çalışma beklediklerini ve Üniversite olarak Yeşilay'ın destekçisi olduklarını belirten Rektör Kazım Uysal, “Bilirsiniz insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği iradesidir. Bağımlılık yapan maddeler insanı köleleştirir. Bağımlılık bir esarettir” dedi.

Kütahya Valiliğinin Yeşilay'a desteğinin süreceğini vurgulayan Vali Ali Çelik, “Gençlerin, toplumsal olarak sorumluluk üstlenmeleri, toplumun ciddi sorunlarına birlikte azim göstermeleri bizim için keyif sebebidir" diye konuştu.

YEDAM'da görev yapan Psikolog Münire Kardaş'ın ‘Bağımlılığa Yaklaşım' başlıklı eğitimi ve Genç Yeşilay gönüllülerinden Melike Kayadibi ile Abdülmuttalip Şahan'ın ‘Gençlerin Bağımlılıkla Mücadeledeki Rolü' isimli sunusu ile devam eden program, 13 üniversiteden 14 topluluğun temsilcilerinin destek ve iyi dilek mesajları ile son buldu.

Öte yandan, üniversite öğrencisi Büşra Yassı moderatörlüğünde süren programa Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Proje, Eğitim ve Kültür, Dil ve Kültür toplulukları ile Kütahya Sağlık Bilimleri, Bursa Teknik, Fatih Sultan Mehmet Vakıf, Yozgat Bozok, Ege, Yalova, Tokat Gaziosmanpaşa, Bursa Uludağ, İstanbul Medipol, Artvin Çoruh, Afyon Kocatepe ve Eskişehir Osmangazi üniversitelerinin Genç Yeşilay Toplulukları da paydaş olarak katılım sağladılar.