DPÜ Giysibank yeniden hizmet vermeye başladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin sosyal yardımlaşma projelerinden olan ve 2019 yılında hayata geçen Giysibank, salgın döneminin ardından öğrencilerin üniversiteye dönmesiyle kapılarını yeniden açtı.

Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının yönetiminde 2019 yılında ihtiyaç sahibi öğrencilerin giyecek gereksinimlerini karşılayabilmeleri amacıyla kurulan Giysibank, 2021-2022 Akademik Yılı ile birlikte yeniden Sosyopark'taki yerinde hizmet vermeye başladı.

Giysibank'tan yararlanmak için öğrencilerin Kütahya Dumlupınar Üniversitesi E-Randevu sistemi olan randevu.dpu.edu.tr adresinden giriş yapmaları ve Giysibank'tan randevu almaları gerekiyor. Randevu saatinde mağazada bulunarak öğrenci kimliklerini gösteren öğrenciler, uygulamadan yararlanabilecekler. Öğrenciler bir yarıyılda üç farklı giysiyi alabilme hakkına sahip olacaklar.

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Giysibank'ı ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti. Rektör yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Atilla Batur ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Yusuf Ziya Beydüz'ün de eşlik ettiği ziyarette mağazada bulunan ürünleri inceleyen Rektör Uysal, öğrencilerin ilgisi ve mağazadaki stoklarla ilgili bilgiler aldı. Mağazada ürünlerin eksildikçe tamamlanması için ne gibi çalışmaların yapıldığı hakkında bilgi alan Rektör, öğrencilerin temel gereksinimlerinin karşılanması konusunda gereken hassasiyetin en üst düzeyde gösterilmesini istedi.

Kızılay Derneği Kütahya Şubesi başta olmak üzere Kütahya'daki kamu kuruluşlarının, özel kurumların ve hayırseverlerin desteklerinin devam ettiği Giysibank'ın yeniden etkin olarak çalışmaya başladığını ifade eden Uysal, giyinme konusunda gereksinimleri olan öğrencilerin hiç çekinmeden Giysibank'a gelebileceklerini ve beğendikleri elbiseleri bedelsiz olarak alıp giysi ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini söyledi.