DPÜ göletleri ıslah edilecek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörlüğü tarafından Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde bulunan 6 gölet çevresinde çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada; “Üniversitemiz Evliya Çelebi Yerleşkesinde bulunan irili ufaklı toplam 6 gölet çevresinde öğrencilerimizin, personelimizin ve Yerleşkemizi ziyarete gelen tüm vatandaşlarımızın rahatlıkla vakit geçirebilmeleri için Rektörlüğümüz tarafından, 2016 yılından bu güne kadar çevre düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Cami yakınında bulunan iki gölet çevresindeki düzenlemeler tamamlanmış ve Bedesten altındaki büyük gölet çevresinde de çalışmalara başlanmıştır. Çevre düzenleme faaliyetlerimiz 2021 yılında kadar devam edecektir” denildi.

“Su kalitesi yükseltilecek, balık popülasyonu incelenecek”

Çevre düzenlemelerinin yanı sıra göletlerde bulunan su kalitesinin yükseltilmesi, balık popülasyonunun incelenerek zararlı ve istilacı türlerin ayıklanması ve tercih edilen türlerin geliştirilmesinin planlandığına vurgu yapılan açıklamada, ” Bu kapsamda Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile temasa geçilmiştir. Üniversitemiz Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Uzmanları tarafından inceleme yapılmış ve göletlerdeki habitatın uzun vadede sağlıklı olarak sürdürülmesi ve yönetilebilmesi için protokol imzalanmış ve bu istikamette çalışmalara başlanmıştır. Protokol kapsamında ilk olarak göletlerde bulunan balık ve diğer canlı popülasyonu tespit çalışmaları yapılacaktır. Protokolde ayrıca Üniversitemize tahsisli tarım arazilerinin değerlendirilmesi için ortak çalışma yapılması da yer almaktadır. Yerleşkemizde bulunan göletlere isim verilmesi için ise öğrencilerimiz ve personelimizle de anket düzenlenecektir” ifadelerine yer verildi.(EFE)