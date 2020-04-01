DPÜ GSF Ahmet Yakupoğlu anısına etkinlikler düzenleyecek

1-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceği duyurulan organizasyonun düzenleme kurulu adına bir açıklama yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin,” Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, kurulduğu günden bu güne, yani 20 yıldır akademik, bilimsel sanatsal ve sosyal faaliyetlerini Kütahya'da ve Türkiye'de yaygınlaştırmasının yanı sıra, Dünya genelinde de sürdürme çabasındadır. Bunu yaparken birçok kamu kurumu, kuruluş, üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile iletişimini ve iş birliğini sürekli geliştirmiş ve geliştirmeye devam etmektedir. Bu amaçla ulusal ve uluslararası pek çok etkinlik gerçekleştiren Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2020 yılı Ekim ayında, ulusal ve uluslararası düzeyde farklı disiplinlerden akademisyen ve sanatçıları, geleneksel üretim yapan ustaları, öğrencileri, araştırmacı ve düşünürleri bir araya getirmeyi planlamaktadır” dedi.

“2020 yılı Yakupoğlu'nun doğumunun 100 yılı”

Dekan Mercin,” Üniversitemiz GSF'i bugüne değin Ressam Ahmet Yakupoğlu adına ve anısına iki sempozyum, 4 resim yarışması gerçekleştirmiştir. 2020 yılı Yakupoğlu'nun doğumunun 100 yılıdır. Bu yüzden Yakupoğlu'nu unutturmamak ve hatırlatmak amacıyla 2020 yılı itibariyle sanat ve tasarım başlığı altında (görsel iletişim tasarımı, endüstri ürünleri tasarımı, iç mimarlık ve çevre tasarımı, gelenekli Türk sanatları, el sanatları tasarımı ve üretimi, moda tasarımı, tekstil tasarımı ve üretimi, özgün baskı sanatları, çizgi film ve animasyon, oyun tasarımı, yeni medya, resim, heykel, seramik, cam, fotoğraf, çini, tekstil, sanat ve tasarım tarihi) tüm görsel, teorik ve uygulamalı bilim alanlarını, bir araya getirerek sanat ve tasarım kavramlarını tartışmaya açmış, akademik, bilimsel, sanatsal ve tasarım üzerine deneyimlerin uluslararası düzeyde paylaşımında köprü oluşturan ve gelecek için nitelikli tasarım ve sanat eserlerinin üretimine katkı sağlayan sempozyumların üçüncüsünü gerçekleştirmeyi planlamıştır” diye konuştu.

“Yakupoğlu'nu unutturmamayı ve hatırlatmayı amaçlıyoruz”

Mercin, ”Düzenlenecek olan bu sempozyum ve karma serginin, resim yarışması ve sergisinin Yakupoğlu'nu unutturmamayı ve hatırlatmayı amaçlamasının yanı sıra; sanat ve tasarım eğitimine katkı sağlaması, sosyal sorumluluk adına paylaşım ve etkileşimin üst düzeyde olduğu, gelenek ve yeniliğin birleştiği, yeni model ve tanımlamalarla modern anlayışların farklı disiplinlerle ortaya konulabildiği etkinlikleri gerçekleştirmesi hedeflenmiştir.1-3 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 'Ahmet Yakupoğlu Anısına 3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu'nun, 'Uluslararası Karma Sergisi'nin; '5. Ahmet Yakupoğlu Resim Yarışması ve Sergisi'nin Türkiye ve dünya sanat, tasarım ve bilim alanına önemli ölçüde değer katacağı beklenmektedir. Gerçekleştirilecek etkinlik ile ilgili tüm bilgilere ve duyurulara http://ahmetyakupoglu.org/ adresinden erişilebilir. Söz konusu etkinliklerin düzenlenmesinde maddi ve manevi desteklerini sunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne, Kütahya Valiliğine, Kütahya Belediye Başkanlığına, Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğine, Baştaş Grup'a, Hürok Mermer'e, Keramika'ya, Refsan'a, Kırdar Grup'a, Talens'e, Şengül Erez Unlu Mamuller Firması'na, Kütahya Ziraat Bankası Şubesine, Kütahya Akbank Şubesine, Kehribar Gıda'ya ve Artsürem'e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.