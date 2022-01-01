DPÜ GSF öğrencilerinden karma sergi

Fakültenin Hüseyin Yüce Salonu Önü Fuaye Alanı'nda açılan sergide Öğr. Gör. Hüseyin Ermumcu ve Arş. Gör. Dr. Resul Ay tarafından yürütülen Grafik Tasarıma Giriş dersleri kapsamında öğrencilerin uygulama yaptıkları çalışmalardan oluşan eserleri yer aldı. Sergiye akademisyenler ve öğrenciler büyük bir ilgi gösterdi.

Serginin açılışında konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Öğr. Gör. Ermumcu ve Arş. Gör. Dr. Ay ile öğrencileri kutlayarak, “Emeklerinize sağlık. Öğrenmenin en iyi yollarından da biri de uygulamalı derslerde yaptığınız çalışmalarınızın sergilendiği bu tür etkinliklerdir. Bundan sonraki süreçte sadece ders amaçlı değil, dersin dışında da ulusal ve uluslararası yarışmalar, sergiler gibi faaliyetlere de katılmanız size çok şey kazandıracaktır. Bunu belki şimdi fark etmeyeceksiniz ama ileri dönemlerde çok şey fark edeceksiniz. Siz bu sergi ile bunun ilk adımını atmış oldunuz. Umarım sizler de ödüller alır, kişisel sergiler açarsınız. Kendinizi daha fazla geliştirirsiniz. Ben tekrardan bu etkinliği tertip eden hem Hüseyin Ermumcu, hem de Resul Ay hocamızı ve hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğr. Gör. Hüseyin Ermumcu ise konuşmasında, “ Sergimizde yaklaşık 170 çalışma yer almaktadır. Bu uygulamalar, grafik anlatım dilinde en çok kullanılan yöntemlerden biri olan yeniden biçimlendirmeye yönelik çözümlemeler üzerinde kurgulandı ve bunlara bağlı olarak grafik tasarım ürünleri olarak sergimizde sizlerin beğenisine sunuldu. Bu bağlamda çalışmaları ile sergimize katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sergi hakkında ayrıntılı bilgi veren Arş. Gör. Dr. Resul Ay, “ Grafik Tasarıma giriş dersi için öncelikle vize sınavlarına kadar olan 5 haftalık süreçte herhangi bir objenin fotoğrafını kullanarak basit müdahaleler ile objeyi farklı anlamlar kazandırmıştık. Vizelerden finallere kadar olan süreçte ise ürün odaklı çalışarak basın ilanı tasarımları hazırladık. Basın ilanları uluslararası reklam ajanslarında 4-5 kişilik bir ekibin bir araya gelerek hazırladığı ticari görsel iletişim ürünleri iken, öğrencilerimiz bu çalışmaları bireysel olarak hazırlayabildiler. Bu özveri ve emeklerinden dolayı tüm öğrencilerimize ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Sergi hakkında düşüncelerini paylaşan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ikinci sınıf öğrencilerinden Gamze Kaygısız, “Yapmış olduğumuz tasarımlarımızda basit şeylerden yola çıkarak etkili fikirler ortaya koyduk. Bu süreçte de hocalarımızın desteklerini çok gördük. En ufak takıldığımız yerde sorduğumuzda bile geri dönüş sağladılar. Her sorduğumuz sorunun yanıtını aldık. Bu sayede tasarımlarımızın çözümleme aşamasında nereden nasıl bakmamız gerektiğini de öğrenmiş olduk. Bu yüzden tasarım bilincimizin geliştiğini ve daha da gelişebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bizler, iyi hocalara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Levent Mercin, akademisyen ve misafirler, öğrencilerin hazırlamış olduğu çalışmaları incelediler.