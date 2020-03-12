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DPÜ GSF öğrencilerinden “Yükseliş” isimli karma sergi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin son dönem çalışmalarını içeren, yağlı boya ve akrilik teknikle yapılmış 28 eserden oluşan ’Yükseliş’ isimli sergi açıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin son dönem çalışmalarını içeren, yağlı boya ve akrilik teknikle yapılmış 28 eserden oluşan 'Yükseliş' isimli sergi açıldı.


Sera AVM'de düzenlenen açılışa öğretim üyeleri, eser sahipleri ve sanatseverler katıldı.


Portre, manzara ve soyut kompozisyon çalışmalarından oluşan ve yağlı boya ve akrilik teknikleriyle hazırlanmış eserlerin yer aldığı sergi ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

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