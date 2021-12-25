DPÜ-GSF'de “Kripto Sanat, NFT'ler ve Sanat Piyasası” konulu konferans

Dr. Abbas Ketizmen'in konuşmacı olarak katıldığı “Kripto Sanat, NFT'ler ve Sanat Piyasası” başlıklı konferans çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Konferansa Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin'in yanı sıra personel ile birlikte çok sayıda öğrenci katıldı.

Prof. Dr. Abbas Ketizmen, konferansta yaptığı konuşmasında öncelikle Değiştirilmesi Mümkün Olmayan Dijital Varlık'ların (NFT) alt yapısı oluşturan Blockchain sisteminden, sonrasında NFT'lerden ve kripto sanat piyasasında NFT'lerin nasıl rol aldığından bahsetti. Dijitalleşen yenidünya düzeninde sanatçılar ve eserleri için NFT'nin faydalarını anlatan Ketizmen, “Metaverse” kavramından bahsederek sunumunu bitirdi. Prof. Dr. Abbas Ketizmen “Kripto Sanat, NFT'ler ve Sanat Piyasası” üzerine gerçekleştirmiş olduğu sunumun sonunda dinleyicilerin sorularını cevaplandırdı.

Konferansın sonunda Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Prof. Dr. Abbas Ketizmen'e gerçekleştirdiği sunumu için teşekkür etti.