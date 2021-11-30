DPÜ GSF'den “Buluşma” adlı karma sergi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olup hem yurt içi hem de yurt dışında farklı üniversitelerde görev alan akademisyenler ve öğretim elemanlarının katılımıyla 'Buluşma' adlı karma serginin dördüncüsü gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili Güzel Sanatlar Fakültesinden yapılan açıklamada, "2018 yılından itibaren geleneksel hale getirilen karma sergisinin bu yıl dördüncüsü tamamlandı. Bu sergi ile hem bilgi alışverişinde bulunmak hem de kurum kültürü oluşturup bu yapıyı geliştirerek devam ettirmek amaçlanıyor. Ayrıca öğretmenler gününün önemine binaen, başladığından beri her yıl 24 Kasım'da düzenlenen sergimiz bu noktada ayrı bir anlam taşımaktadır" denildi.