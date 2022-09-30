DPÜ GSF'nin düzenlediği “22'den 22'ye” isimli sergi İzmir'de açıldı

Kütahya Valiliğinin himayelerinde, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesince (GSF) düzenlenen “22'den 22'ye” isimli Uluslararası Afiş Tasarımı Yarışması İlk 50 Finalist Eserler Sergisi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sanat Galerisi'nde sergileniyor.

Üniversitenin Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşan serginin açılış törenine, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İKÇÜ Rektör Yardımcıları Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muhsin Akbaş, Prof. Dr. Yasin Bulduklu, Prof. Dr. Süleyman Akbulut ile Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikri Salman, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, davetliler ve finalist eserlerin tasarımcıları katıldı.

Sergi ile ilgili bilgi veren Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, 22'den 22'ye sergisine Hollanda, Rusya, ABD, Maldivler, Gürcistan, Japonya, Arnavutluk, Somali, Afganistan, Avusturalya, Brezilya, Tunus gibi 16 farklı ülkeden profesyonel, akademisyen ve her düzeyde öğrenim gören öğrencinin katıldığı, toplamda 533 eserin başvuruda bulunduğunu aktardı.

“Sergimizin felsefesini İzmir'e taşıdık”

Serginin felsefesini İzmir'e taşıdıklarını söyleyen Dekan Levent Mercin,” Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'ın öncülüğünde başlattığımız 100. yıl etkinliklerimiz çerçevesinde düzenlediğimiz yarışmamızın finalist tasarımları, Zafer Bayramı'nın 100. yılı olan 30 Ağustos 2022 günü, Dumlupınar Atatürk Karargâh Evi'nde sergiye açıldı. Sonrasında finalistlerimiz için üniversitemizde bir tören düzenlendi. 22'den 22'ye sergisini İzmir'e taşıdık. Çünkü İzmir'in kurtuluşumuzda çok önemli bir yeri var. 30 Ağustos 1922'de büyük zaferimiz Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında başarıyla sonuçlanmasından sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa, Türk ordusuna o tarihi 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!' emrini vererek İzmir'de Yunan ordusunu denize dökmüştür. Büyük Taarruzun sonucu İzmir'de gerçekleşti. Biz de bu şanlı zaferin felsefesini bu sergi ile yaşatmış olduk” dedi.

“DPÜ'de çok sayıda Dumlupınar Zaferi'nin 100. yıl etkinliği gerçekleştirdik”

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ'de çok sayıda Dumlupınar Zaferi'nin 100. yıl etkinliği gerçekleştirildiğini hatırlatarak şunları söyledi,” Bu sergiyi İKÇÜ'ye taşıdığımız için oldukça mutluyuz. Dumlupınar'da ilan edilen büyük zaferi anmaya, anlamaya ve yeni nesillere aktarmaya ihtiyacımız var. Bu büyük zaferi yâd ederek ve hatırlatarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi diyoruz ki; ‘Yüz yıl önceyi hatırlayın.' Biz o zamandan çok daha güçlüyüz. Yeni nesillere verilen mesajların sanat yoluyla aktarımı çok önemli. Bazen kitaplarca anlatılamayan bir duyguyu bir sanat eseri anlatır. Bu eserler de Dumlupınar Zaferi'ni afişlerle bizlere aktardı. Özellikle GSF öğrencilerinin ilgisi ve katılımları bizleri mutlu etti. Bu sergide emeği geçen tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimizi iletiyorum” diye konuştu.

“Kütahya'dan İzmir'e uzanan zafer coşkusu İKÇÜ'de”

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise, 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde, kurtuluş mücadelesini zaferle taçlandıran iki önemli şehrinin bir sanat etkinliği paydasında buluşmasını oldukça anlamlı bulduğunu belirtti.

Prof. Dr. Saffet Köse, “Milletimize yapılan her türlü iç ve dış saldırı her dönemde bertaraf edilmiştir. Bizlerin ve yeni nesillerin en asli görevi, ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu aziz vatana sahip çıkmak ve fedakârlıklarını her daim hatırlamaktır. Duygularımızı ifade eden önemli mesajları barındıran sanat ve kültürel etkinliklerin öneminin bilinciyle, kardeş üniversitemiz Kütahya Dumlupınar Üniversitesince yapılan bu anlamlı yarışmanın finalist eserlerini İKÇÜ'de sergilemekten gurur duyduk. Tarihimizden aldığımız güç ve bağımsızlık ruhuyla ülkemizin gelecek vizyonlarına, millî şuurla hep birlikte yürüyoruz. 1922'den 2022'ye uzanan Büyük Zafer'in coşkusunu 22'den 22'ye diyerek yaşatan tüm eser sahiplerini kutluyorum, sergide emeği olan herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Protokolün açılış kurdelesini kesmesiyle “22'den 22'ye” isimli Uluslararası Afiş Tasarımı Yarışmasının ilk 50 finalist eseri sanatseverlerle buluştu.