DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri 'TÜBİTAK Bilim Söyleşileri'nde

Öğr. Üyesi Oya Aşan Yüksel ve Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin Kılıçkaya Boğ, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 'Bilim Söyleşileri'ne konuşmacı olarak katıldı.

2014 yılında TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından başlatılan ve alanında uzman bilim insanlarının öğrencilerle bir araya getiren etkileşimli etkinlikleri kapsayan TÜBİTAK Bilim Söyleşilerine Güzel Sanatlar Fakültesinden de iki öğretim üyesi katkı sağladı.

Güzel Sanatlar Fakültesinin Seramik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Oya Aşan Yüksel, Afyonkarahisar'daki Sandıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 'Sofra ve Mutfak Gereçleri Dekor Tasarımlarının Üniversite Sanayi İşbirliği Kapsamında Değerlendirilmesi' başlıklı sunumu ile öğrencilerle buluştu.

Fakültenin Görsel iletişim Tasarımı bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin Kılıçkaya Boğ ise Kütahya'da bulunan Özel Kırdar Bilgiören Koleji'nde ve Tavşanlı'daki Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi'nde 'Sunum Tasarımlarında Tipografiyi Doğru ve Etkili Kullanma' başlıklı sunumu ile öğrenci, öğretmen ve velilerle bir araya geldi.

Sunumlarını yapan öğretim üyeleri, etkinliğin sonunda katılımcılardan gelen soruları yanıtladılar.