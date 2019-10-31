DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ile valilik arasında protokol

Vali Yardımcısı Kenan Eskin ile Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin'in imza attığı protokol için düzenlenen törene Resim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selma Mant Menay ile Güzel Sanatlar Fakültesinden akademisyenler Dr. Öğr. Üyesi Oya Aşan Yüksel ve Arş. Gör. Gökhan Akça ile Mimarlık Fakültesi akademisyenlerinden Arş. Gör. Dr. Merve Karaoğlu Can, Arş. Gör. Dr. Merve Buldaç ve Kadriye Duman hazır bulundular.

Protokol kapsamında yeni valilik binasının iç mekan tasarımında kullanılmak üzere seramik, benzetim (illüstrasyon), yağlı boya tablo, grafik tasarım ürünleri, fotoğraf gibi 60'ın üzerinde özgün eser üretilecek.

Kütahya'nın kurumsal kimliğinin oluşmasına da katkı sağlayacak olan ve Üniversitenin kamu kurumlarına destek olma politikası kapsamında gerçekleştirilen bu projede yaklaşık 30 kişi görev alacak. Birkaç ay sürmesi beklenen eser üretim sürecinde ortaya konulan eserler ilk defa tasarlanmış ve üretilmiş olacak ve ürünlerin bir kısmı farklı ürünler üzerinde de uygulanabilecek.