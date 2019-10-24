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DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde etkinlik düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Çizgi Film-Animasyon Bölümü ile Lighthouse Animasyon/Prodüksiyon firması arasında imzalanan eğitim protokolü doğrultusunda öğrenciler ile etkinlik gerçekleştirildi.


Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü DPÜ TV salonunda gerçekleşen etkinliğe fakülte öğrencilerinin yanı sıra akademik personel de katıldı.


Lighthouse Stüdyosu'nun önemli yeteneklerinden ve Çizgi Film-Animasyon Bölümü mezunlarından, ödüllü animatör Serdar Çotuk misafir oldu. Animasyon üretim süreçleri üzerine öğrencileri bilgilendiren Serdar Çotuk, sonrasında öğrencilerin portfolyolarını tek tek değerlendirerek kendilerine öneri ve tavsiyelerde bulundu.

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