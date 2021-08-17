DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde Kalite Eğitimi

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, sayısı hızla artan üniversiteler içinde fark edilebilmek ve öne çıkmak adına kalite çalışmalarının önemine değindi. Mercin, ayrıca eğitimi düzenleyen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğüne teşekkür etti.

Toplantı, Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Saygın'ın Kalite Güvence Sistemi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu'nda yer alan ölçütler üzerine verdiği eğitim ile devam etti.

Fakülteden yapılan açıklamada, Güzel Sanatlar Fakültesi özelinde pilot çalışma olarak düzenlenen eğitimin, tüm üniversiteyi kapsayan örnek bir çalışma olduğu belirtildi.