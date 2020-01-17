DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nden anlamlı etkinlik

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi İstiklal ilkokulu Zeka ve Akıl Oyunları Sınıfı'nın iç mekan duvarları, (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından, sınıfın ismine uygun görsellerle donatıldı.

Öğretim Görörevlisi Mehmet Pehlivan ile öğrenciler Merve Dursun ve Eda Kesikce tarafından, Altıntaş ilçesindeki İstiklal İlköğretim Okulu'nda bulunan ve Şehit Er Mehmet Genç adına yapılan zeka ve akıl oyunları sınıfının duvarlarını çeşitli simge ve grafik çizimleriyle resimlerin yapıldığı bildirildi.

İstiklal İlköğretim Okulu Müdürü Davut Yavuz yaptığı açıklamada, ''Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Müdür Yardımcısı Güven Koçak ve Okul Aile Birliği Başkanı Semra Şahin, zekâ ve akıl oyunları sınıfının bu resimlerle betimlenmesine idari anlamda destek verirken, Şehit Er Mehmet Genç'in ağabeyi Muharrem Genç de maddi destekleri ile katkıda bulundu. Yapılan bu sosyal sorumluluk projesi ile, öğrencilerimizin kodlama ve görsel okuryazarlık becerilerine bir temel oluşturulmasının yanında, derslerini motivasyon arttırıcı bir ortamda işleme olanağına da sahip oldular'' dedi.