DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Seramik Fabrikası'na teknik gezi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğrencileri için Keramika Seramik Fabrikası'na teknik gezi düzenledi.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül Çetin danışmanlığında Seramik Cam Bölümü'nün öğrencilerinin katıldığı teknik gezide öğrencilerle bir araya gelen Keramika Seramik Fabrikası Genel Müdürü Emin Yüce öğrencilere iş dünyasında onları nelerin beklediğini ve iş dünyasına atılmak için öğrencilik sürecinde neler yapması gerektiğini anlattı.

Ziyaret sırasında Keramika Seramik Fabrikası Halkla İlişkiler ve Reklam Sorumlusu Cem Işık ise öğrencilere fabrikanın kuruluş aşamasından günümüze kadar geçen süreci aktararak, fabrikanın üretim yöntemleri ve çeşitliliği hakkında bilgiler verdi.

Yapılan sunumun ardından fabrikanın üretim birimleri gezildi. Ziyaretin sonunda Keramike tarafından öğrencilere anı hediyelikler sunuldu.