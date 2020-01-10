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DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesinden seramik fabrikasına ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri Keramika Seramik Fabrikasını ziyaret etti.


Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin'in başkanlık ettiği heyete Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Atan ile Seramik Cam Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül Çetin eşlik etti.


Ziyaret öncesinde Keramika Seramik Fabrikası Genel Müdürü Emin Yüce tarafından karşılanan Öğretim Üyeleri fabrikada faaliyet gösteren başta tasarım merkezi olmak üzere dijital serigrafi yapabilen makine ve ekipmanlar ile robotik uygulamaları yerinde inceledi. Bu ziyaret ile fabrika üretim yöntemlerinin geldiği son noktayı yakından görme olanağı buldular.


Ziyarette ayrıca fabrika tasarım merkezindeki en son tasarlanan ürünler incelendi. Bu kapsamda Keramika Tasarım ve Baskı Teknikleri Müdürü Aysun Erzincan, fabrikanın kullandığı inkjet baskı teknolojisi ve üretilen ürünler hakkında akademisyenlere bilgi verdi.

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