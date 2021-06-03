DPÜ Güzel Sanatlar MYO'da oyuncak keçe bebek sergisi

Öğretim Üyesi Birnaz Er yönetiminde, Geleneksel El Sanatları 1. sınıf öğrencileri tarafından üretilen oyuncak keçe bebekler için sergi açıldı.

Geleneksel El Sanatları 1. sınıf öğrencilerinin Dr. Öğretim Üyesi Birnaz Er tarafından verilen Aksesuar Tasarımı ve Uygulama dersi kapsamında iğneli keçe yöntemiyle ürettiği oyuncak keçe bebekler Meslek Yüksekokulunda sergilenmeye başlandı.

Oyuncak bebek sergisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Birnaz Er, “Oyuncaklar çocukların gelişim süreçlerinde büyük bir öneme sahiptir. Çocuklar için oyuncak, oyun aracı olmanın yanı sıra onların ruhsal dünyalarını yansıtan, öğrenme süreçlerine yön veren önemli bir eğitici araçtır. Oyuncak bebekler Anadolu kültüründe nazardan korunmada, büyüsel özelliklerde, yağmur dualarında ve törenlerde birbirinden farklı materyallerle üretilerek sembolik amaçlı kullanılmıştır. El yapımı oyuncaklar değişen ve gelişen dünyamızda üretildikleri materyal ve yöntemlere göre farklılık gösterse de temelde değişmeyerek önemini koruyan öğelerdendir. Günümüzde terapi aracı olma, eğitici oyun kurma, turistik hediyelik eşya olarak kültürel bir öge olma ve üreticisine gelir sağlama gibi farklı içeriklerle üretilebilmektedir” diye konuştu.