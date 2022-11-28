DPÜ, İç Anadolu Kariyer Fuarı 2023'e hazırlanıyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), 1-2 Mart tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek İç Anadolu Kariyer Fuarı'nın hazırlık toplantısında Prof. Dr. Kazım Uysal başkanlığındaki heyetle temsil edildi.

Anadolu Üniversitesinde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda Dumlupınar Üniversitesini Rektör Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahmurat Arık ve Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörü Öğr. Gör. Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil temsil etti.

İKAF23, 1-2 Mart tarihlerinde 19 paydaş üniversite ile Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Fuara ilişkin ayrıntılar önümüzdeki günlerde yoğun bir tanıtım çalışması aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak