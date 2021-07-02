DPÜ İİBF İngilizce İşletme Bölümünü açıyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (DPÜ İİBF), 2021-2022 Akademik Yılı'nda bütünüyle İngilizce dilinde eğitim verecek İşletme lisans programına öğrenci kabul edecek.

Üniversite Rektörlüğünden yapılan açıklamada 2021-22 Akademik Yılı'nda öğrenci kabulü için Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) teklif edilen bölüm ve programlara ilişkin kararların Üniversiteye bildirildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Buna göre YÖK, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemize bağlı olarak İşletme (İngilizce) bölümünün kurulması ve gerekli koşulların sağlanmasının ardından öğrenci kabul etmesi için Üniversitemize onay verdi. Alınan onayın ardından DPÜ İİBF, eğitimin tamamen İngilizce olacağı bölüme öğrenci kabulü için gereken koşulları sağlamak amacıyla çalışma başlattı” denildi.

YÖK'ün kararını sevindirici bulduklarını ifade eden İİBF Dekanı Prof. Dr. Cengiz Duran, “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü kapsamında açılan İngilizce İşletme programı 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibariyle öğrenci alımına başlayacak. İngilizce İşletme programı ile YÖK'ün uluslararasılaşma stratejileri çerçevesinde üniversitemizin başarısının arttırılması, ulusal ve uluslararası kurumlarda istihdam edilecek gerekli teknik donanım ve dil becerisine sahip iş gücünün yetiştirebilmesini amaçlıyoruz. Ayrıca üniversitemizde yüzde 100 İngilizce eğitim veren bir programın kurulmasıyla Avrupa Birliği üyesi başta olmak üzere çeşitli ülkelerle yapmayı planladığı çift diploma, Erasmus+ gibi karşılıklı anlaşmalara yönelik dezavantajların ortadan kaldırılması için önemli bir adım atılmış oldu” dedi.

Dekan Cengiz Duran, “İngilizce İşletme programının açılmasıyla Devletimizin 1416 Sayılı Kanun çerçevesinde üniversitemiz adına yurt dışına gönderdiği öğretim elemanlarının bu tecrübelerini üniversitemize ve şehrimize en iyi şekilde aktarmalarına ortam sağlayabilecek; Ulusal ve uluslararası kurumlarda istihdam edilecek gerekli teknik donanım ve dil becerisine sahip iş gücünü yetiştirebileceğiz. Lisans seviyesinde dil becerisini geliştirmiş mezunların, lisansüstü eğitimlerini yurt dışında etkin ve başarılı bir şekilde tamamlayabilmelerine yardımcı olabilmenin yanında güncel bilgilerin yer aldığı yabancı kaynakları kolayca anlayabilecek akademik personel yetiştirmeye katkı sunacağız. Kütahya bölgesi, seramik, maden ve çini başta olmak üzere birçok sektörde ihracat yapan bir ilimiz. Bu nedenle bölgemizin ihtiyacı olan personelin yetiştirilmesi adına İngilizce İşletme programının bölgemize yarar sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.