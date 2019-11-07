İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hisarcık ÇPL öğrencilerini ağırladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi Kimya ve Muhasebe bölümü öğrencilerini ağırladı.


Öğrencilerin üniversiteye hazırlıkta motivasyonlarını arttırmak amacıyla Müdür Yardımcısı Deniz Ünsal başkanlığında DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine düzenlenen geziye, Matematik Öğretmeni İbrahim Erkan Demir, Muhasebe Öğretmeni Mustafa Filcan, Kimya Öğretmenleri Arzu Özcan ve Nagehan Türken ile 17 öğrenci katıldı.


İlk olarak yardımcı rehber eşliğinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini, amfi ve kafeteryayı gezen öğrenciler daha sonra Fen Edebiyat Fakültesinde Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Halil İlkimen'in dersine katıldı. Kimya laboratuvarındaki deneylere de iştirak eden öğrenciler ziyaret sonrası Sera Alışveriş Merkezinde alış veriş, sinema ve çeşitli aktiviteler yaparak keyifli bir gün geçirdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.