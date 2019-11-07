DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hisarcık ÇPL öğrencilerini ağırladı

Öğrencilerin üniversiteye hazırlıkta motivasyonlarını arttırmak amacıyla Müdür Yardımcısı Deniz Ünsal başkanlığında DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine düzenlenen geziye, Matematik Öğretmeni İbrahim Erkan Demir, Muhasebe Öğretmeni Mustafa Filcan, Kimya Öğretmenleri Arzu Özcan ve Nagehan Türken ile 17 öğrenci katıldı.

İlk olarak yardımcı rehber eşliğinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini, amfi ve kafeteryayı gezen öğrenciler daha sonra Fen Edebiyat Fakültesinde Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Halil İlkimen'in dersine katıldı. Kimya laboratuvarındaki deneylere de iştirak eden öğrenciler ziyaret sonrası Sera Alışveriş Merkezinde alış veriş, sinema ve çeşitli aktiviteler yaparak keyifli bir gün geçirdiler.