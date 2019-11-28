DPÜ ile Bihac Üniversitesi arasında ortak proje anlaşması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Bosna-Hersek'in Bihac Üniversitesi arasında çeşitli alanlarla iş birliği projelerinin yürütülmesi için anlaşma sağlandı.

Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Bosna-Hersek'in Bihac Üniversitesi (University of Bihac) Uluslararası İlişkiler Ofisi Öğrenci İşleri Uzman Danışmanı Nermina Badic'le bir araya geldi.

Mustafa Aydın'ın makamında gerçekleşen görüşmede Nermina Badic'e Dumlupınar Üniversitesinin Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Bahar Çelik ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü akademisyenlerinden Öğr. Gör. Elif Körpe eşlik etti.

Görüşmede Mevlana Proje Tabanlı Değişim Programı ve Mevlana Öğrenci Değişim Programı kapsamında iki kurum arasında iş birliğinin sağlanarak hareketliliklerin gerçekleştirilmesi, iki ülke arasında kalite akreditasyon sürecinin geliştirilmesine ve Erasmus+ KA107 Ortak Ülkelerle Hareketlilik kapsamına yönelik proje yazılması kararları alındı.

Görüşme sonunda Prof. Dr. Aydın, ziyaretlerinden dolayı Nermina Badic'e teşekkür etti.