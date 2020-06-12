DPÜ ile Heriş Seramik'in ortak projesi destek kazandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Heriş Seramik'in ortak projesi TÜBİTAK 2244-Sanayi Doktora Programı kapsamında destek kazandı.

Üniversite - Sanayi iş birliğinin en önemli programlarından 2244 - Sanayi Doktora Programı'na Dumlupınar Üniversitesi ile Heriş Seramik Turizm A.Ş.nin (Güral Porselen ve Vitrifiye) yaptığı ortak başvuru, TÜBİTAK tarafından kabul gördü. Böylece Dumlupınar Üniversitesi bu program kapsamında projesi kabul edilen 47 üniversiteden biri oldu. Aynı zamanda 2018 yılında başlayan programda üniversitenin ilk kez projesi desteklendi.

Projenin yöneticisi ve danışmanı olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak, TÜBİTAK 2244 - Sanayi Doktora Programı'nda yer alan üniversitelerden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Projemizde Mühendislik Fakültemizde görev yapan akademisyenlerimiz Prof. Dr. Ramazan Köse, Doç. Dr. Mustafa Tuncer ile Fen Edebiyat Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Nurgün Büyükkıdan'da danışman olarak yer alıyor. Öte yandan program kapsamında ikisi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, biri Makine Mühendisliği, biri de Kimya alanında öğrenim gören dört doktora öğrencimiz, teorik bilgilerini sanayi alanında uygulama şansına ve burs almaya hak kazandılar. Elde edilen bu başarıda öncelikle Heriş Seramik Turizm A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral'a projedeki danışman arkadaşlarıma ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyor, projenin Üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Üniversite-Sanayi iş birliğinin en somut örneklerinden biri”

Üniversite-Sanayi iş birliğinin en somut örneklerinden biri olan TÜBİTAK 2244 - Sanayi Doktora Programı'na Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak dahil olmaktan çok mutlu olduklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal,” Bundan sonra da Kütahya'da bulunan diğer firmalarla benzer projeler ve iş birliklerini artıracağız. Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerinden olan Milli Teknoloji Hamlesinin önemli bileşenlerinden biri olarak kabul edilen TÜBİTAK 2244 - Sanayi Doktora Programı, doktora derecesinde eğitim alan öğrencilerin aldıkları teorik bilgileri, sanayide uygulayabilmeleri fırsatının yanında öğrencilere eğitim sırasında 4 yıllık burs, mezuniyet sonrası da en az 3 yıllık istihdam olanağı sağlıyor. Bu vesile ile proje de emeği geçen başta Heriş Seramik Turizm A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral ve Proje Yöneticisi Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Göçmez olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşları tebrik ederim” diye konuştu.