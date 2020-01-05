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DPÜ ile Kütahya Belediyesi arasında eğitim iş birliği protokolü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Kütahya Belediyesi arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı.


Kütahya Belediyesi Başkanlık makamında düzenlenen törende Üniversite adına Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ile Kütahya Belediyesi adına Belediye Başkanı Alim Işık, iki kurum arasına eğitim, öğretim konularında oluşturulacak iş birliği protokolüne imza koydu.


İmzalanan protokol, üniversitenin eğitim etkinliklerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak, ortak projeler geliştirmek, DPÜ tarafından yürütülecek tezsiz yüksek lisans eğitim programlarına lisansüstü öğrenci desteği sağlamak, her iki kurumun da mevcut altyapı ve olanaklarını eğitim, öğretim faaliyetlerinde en üst seviyede kullanmak, tezsiz yüksek lisans eğitimleri ve sertifikasyon programlarını kapsıyor.

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