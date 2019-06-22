DPÜ ile OGM arasında mesleki yeterlilik sınavları protokolü

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) sınavlarında Orman Genel Müdürlüğü alanlarının kullanılacak olması dolayısıyla hazırlanan protokolün imza törenine, Orman Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, Orman Genel Müdürü Üretim Şube Müdürü Selami Cilan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Şentürk, AFAMER Personel Belgelendirme Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bülent Büyükkıdan, Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ali Telli ve Döner Sermaye İşletme Müdürü Salih Kırka katıldı.

Törende Kütahya Dumlupınar Üniversitesi AFAMER adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Şentürk, Orman Genel Müdürlüğü adına da Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür iki kurum arasında iş birliğini sağlayacak protokole imzayı attılar.

İmzaların ardından, her iki kurumun yöneticileri yapılacak iş birliğinin hayırlı olması dileğinde bulundu. (EFE)