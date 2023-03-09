DPÜ ile Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü

Bölge Müdürlüğü arasında Kütahya'daki endemik bitkiler hakkında ortak çalışmayı öngören iş birliği protokolü yenilendi.

Rektörlük makamında düzenlenen törende iş birliği protokolüne Kütahya Dumlupınar Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü adına Bölge Müdürü Şahin Çılgın imza attı.

İmzalanan protokol ile lokal endemik bitkiler açısından oldukça zengin bir il olan Kütahya'da bu bitkilerin izlenmesi ve gerekli durumlarda korumaya yönelik çalışmalar yapılması amacıyla 2020 yılında imzalanan protokol yenilenerek kurumlar arası iş birliğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.