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DPÜ ile Tavşanlı Anadolu Lisesi arasında işbirliği

Tavşanlı Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Tekin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Remzi Gören'le bir araya geldi.


Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, gelecek dönemdeki projelerde Dumlupınar Üniversitesi ile Tavşanlı Anadolu Lisesi arasında ortak iş birliği sağlanması konusunda görüş birliğine varıldı.


Görüşmenin sonunda Tavşanlı Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Tekin, Rektör Remzi Gören'e Kütahya desenleriyle bezeli fincan takımı hediye etti. Rektör Gören, Tekin'e ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.(EFE)

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