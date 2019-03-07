DPÜ ile Tavşanlı MTAL arasında iş birliği protokolü

Rektörlük makamında gerçekleşen imza töreninde Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Raşit R. Küçükkağnıcı, Müdür Baş Yardımcısı Hasan Hüseyin Demirkol, Teknik Müdür Yardımcısı Yusuf Çizgeç ve lisede öğretmenlik yapan Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Mücahit Mürşit Akyol'u ağırladı.

Görüşme sonunda Tavşanlı MTAL öğrencilerin Sanayi 4.0'a uyumunu kolaylaştırmanın hedeflendiği ve bu amaçla mühendislik ve kimya alanlarında iki kurumun iş birliğini öngören protokol, Prof. Dr. Remzi Gören ve Raşit R. Küçükkağnıcı tarafından imzalandı.