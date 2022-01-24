DPÜ İLTEM'den Üniversite-Sanayi iş birliği ziyaretleri

DPÜ İLTEM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tuncer, Müdür Yardımcısı Hediye Aydın, akademisyenler ve merkez personellerinden oluşan heyet, Kütahya'da bulunan Ant Porselen, İstanbul Gübre Sanayi Anonim Şirketi (İGSAŞ), GCA Cam Ambalaj, Güral Porselen, Keramika, NG Kütahya Porselen, NG Kütahya Seramik, NG Makine ve Nursan Kablo Donanımları firmalarını ziyaret etti.

Sanayi-Üniversite iş birliğinin günümüzdeki gerekliliğinin ön plana çıktığı ziyaretlerde DPÜ İLTEM'de bulunan altyapı ile yapılan testler ve analizler hakkında bilgilendirme sunumları yapılarak, potansiyel iş birliktelikleri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Prof. Dr. Tuncer, ziyaretlerin temel amacının öncelikle bölgesel seviyede Ar-Ge temelinde üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek, var olan cihaz altyapısı ve bilgi birikimi ile firmaların araştırma geliştirme faaliyetlerine destek olarak katma değeri yüksek, teknolojik ve kaliteli ürün ve hizmetler sunulmasına destek vermek olduğunu belirtti.

Tuncer, merkezlerinin sahip olduğu cihaz altyapısı ve bilgi birikimi ile firmalara katkıda bulunmaya hazır olduklarını ifade ederek, ziyaretlerin devam edeceğini de sözlerine ekledi.