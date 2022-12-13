DPÜ İnşaat Topluluğu'ndan konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Güçlü, İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu Semih Konceli ve yine Dumlupınar Üniversitesi mezunu İnşaat Yüksek Mühendisi Orhan Özgün Aydın ardından, Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık bölümü mezunu Betül Akkuş katılımıyla Gelişim adlı konferansını gerçekleştirdi.

Mimarlık Fakültesi Mavi Amfi'de İnşaat Mühendisliği bölümü hocalarının katılımıyla gerçekleştirilen konferans topluluk üyeleri tarafından yoğun ilgi gördü.

Konferans sonunda İnşaat Topluluğu tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri, İnşaat Mühendisliği bölümü hocaları Doç. Dr. Mehmet Uğur Toprak ve Dr. Öğr. Üyesi Burak Kaymak tarafından konferans konuşmacılarına takdim edildi.