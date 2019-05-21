DPÜ-İSG'den Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün konferans salonunda, Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğünde görevli B Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanı Engin Barut tarafından verilen eğitime Kütahya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ve Kadın Konuk Evi Müdürlüğünde görevli idareci ve personel katıldı.

Eğitim sonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 286 personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Belgesi verildi.