DPÜ İslami İlimler Fakültesinde kitap sergisi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İslami İlimler Fakültesinde “Kütüphaneler Haftası” dolayısıyla Vahit Paşa Yazma Eser Kütüphanesi'nin kitap sergisi açıldı.

Fakültenin fuaye alanında Vahit Paşa Yazma Eser Kütüphanesinin öğrencilere tanıtılması ve yeni eserler hakkında bilgi verilmesi amacıyla açılan sergide, kütüphanenin basımını yaptığı eserlerden oluşan kitaplar ve Arapça el yazması kitaplardan örnekler yer aldı.

Dr. Öğretim Üyesi Ümit Aktı tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından Vahit Paşa Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Halil Kahraman kütüphanenin tanıtımını yaptıktan sonra sergilenen tıpkıbasım eserler ve sergi hakkında bilgiler verdi.

Sergi, Fakülte öğretim üyeleri ve öğrencilerin ziyaretinin ardından İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Rifat Türkel ve Dr. Öğr. Üyesi Ümit Aktı'nın Kütüphane Müdürü Halil Kahraman'a teşekkür belgesi sunumuyla son buldu.