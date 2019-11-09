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DPÜ İspanya'da tanıtıldı

Kocatepe Staj Konsorsiyumu üyesi üniversitelerle birlikte İspanya’nın Valencia kentindeki eğitim kuruluşlarının toplantısında yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, kendisini bu kez de İspanyol eğitimcilere tanıtıldı.

Kocatepe Staj Konsorsiyumu üyesi üniversitelerle birlikte İspanya'nın Valencia kentindeki eğitim kuruluşlarının toplantısında yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, kendisini bu kez de İspanyol eğitimcilere tanıtıldı.


Rektörlüğe bağlı olarak çalışan Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Oktay Şahbaz, Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Şengül ve Erasmus+ Koordinatörü Öğr. Gör. Hasan Yiğit, İspanya'da bulunan Esmovia Training and Mobility ve Valencia Language Club firmalarına ziyarette bulundular.


Kocatepe Staj Konsorsiyumu çerçevesinde Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi ile birlikte yapılan görüşmelerde Dumlupınar Üniversitesinin tüm eğitim düzeylerindeki (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) öğrencileri için staj olanaklarını artırma ve var olan olanakları ise geliştirmek için yapıcı ve faydalı görüşmeler gerçekleştirildi.


Ziyaret edilen kurumlarda üniversitenin verimli iş sahalarında uluslararası görünürlüğünü arttıracak, girişimler yapılacağı hususunda anlaşmaya varıldı.

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