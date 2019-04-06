DPÜ ISSA Projesi'nde uluslararası çalışmaların sonuçları konuşuldu

Yabancı Diller Yüksekokulundaki toplantı salonunda düzenlenen günün ilk oturumunda TEI of Crete'ten Nikoleta Ratsika, ISSA Projesi kapsamında dört farklı ülkede ve farklı koşullar etkisinde öğrenci devamsızlığına yönelik yapılan araştırmaların nitel ve nicel analiz sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.

Ratsika'nın ardından söz alan Öğretim Görevlisi V. Onur Demirciler, proje kapsamında geliştirilen ve Öğretim Görevlisi Ulaş Yabanova tarafından tasarlanan E-Platform ve ISMA Devamsızlık Modülü hakkındaki sunumuyla dinleyicilere bilgi verdi.

İkinci günün öğleden sonraki bölümünde M&M Profuture Training S.L. kuruluşundan Montserrat Renedo, proje araştırmaları sonucunda eğitimcilerin devamsızlığına ilişkin sonuçlar ile eğitimcilerin eğitimi ve öğrenci ile etkili iletişim metotlarının neler olduğunu anlattı. Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Oktay Şahbaz'ın önerisiyle Hindistan, Yunanistan, İspanya temsilcileri ülkelerinde öğrenci devamsızlığına ilişkin uygulamalar hakkında bilgi verdi. İkinci gün etkinlikleri Kütahya şehir merkezi turu ile son buldu.