DPÜ Kadın Basketbol Takımı, Selçuk Üniversitesi'ni 65-48 yendi

Lig'deki ikinci maçında Selçuk Üniversitesi'ni 65-48 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Dumlupınar Üniversitesinin Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmada iyi bir oyun sergileyen Kadın Basketbol Takımı, uzun süre üstün götürdüğü karşılaşmanın son bölümlerinde farkı açarak ve karşılaşmayı 17 sayı farkla 65-48'lik sonuçla kazandı ve grubundaki ilk galibiyetini aldı.

Günün ikinci maçında ise Ege Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ni 95-66 yendi ve 2'de 2 yaptı.

Bu sonuçlarla Ege Üniversitesi ikinci maçların ardından 4 puanla liderliğini sürdürdü. 3 puanlı takımlardan Manisa Celal Bayar Üniversitesi averajla ikinci sırada yer aldı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ise üçüncü sırada kendine yer buldu. 2 puanlı Selçuk Üniversitesi ise grupta dördüncü sırada kaldı.