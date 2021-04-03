DPÜ-KAMER projesine destek

DPÜ-KAMER'in Kariyer Gelişiminde Programlama Dili Bilgisi ve Geliştirilmesi başlıklı projesine Zafer Kalkınma Ajansı'nın vereceği destek için imza töreni düzenlendi.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, DPÜ-KAMER Koordinatörü Öğretim Görevlisi H. Feyyaz Ebeoğlugil ve proje ekibi üyeleri Rıdvan Saraçoğlu ve Mehmet Yıldırım katıldı.

İki kurum arasında imzalanan anlaşma ile Rektörlüğe bağlı Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörlüğü proje ekibi tarafından hazırlanan ve üniversitede lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin JavaScript eğitimi alacakları ‘Kariyer Gelişiminde Programlama Dili Bilgisi ve Geliştirilmesi' başlıklı projesine yönelik Zafer Kalkınma Ajansına yaptığı teknik destek başvurusu desteklenmeye layık bulundu.

“Bu proje ile birlikte bir ilki gerçekleştiriyoruz”

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın” Geçtiğimiz yıl yine Kariyer Merkezimiz tarafından hazırlanan proje kapsamında alınan Ulusal ve Uluslararası Proje Yazma Eğitimi sonrasında bu sene de böyle bir projenin gerçekleşmesi aslında bir önceki projemizin çıktısı olarak da değerlendirebiliriz. Bu da bizlere projelerimizin sürdürülebilir projeler olduğunu göstermektedir. Bu projemiz TR33 bölgesinde doğrudan öğrencilerimizin eğitim alacağı ilk proje olma özelliğini taşımaktadır. Bununla birlikte Kalkınma Ajansı ile eğitim verecek firma arasında yapılan protokolde pilot üniversite konumunda bulunmaktayız” dedi.

“Öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz”

Rektör Yardımcısı Aydın,” Günümüzde dünya genelinde web sitesi sayısı 2 milyara yaklaşmış durumda; şirketlerin ve şahısların kurumsal web siteleri, çeşitli kategorilerde yayın yapan kişisel ve kurumsal blog siteleri, proje amaçlı oluşturulan web siteleri, ticari amaçlı hazırlanan e-ticaret-e-ihracat siteleri, iletişim ve pazarlama amaçlı oluşturulan sosyal medya siteleri, bilgi paylaşımı amaçlı kurulan forum ve sözlük siteleri vb. olmak üzere farklı amaç ve kategorilerde birçok web sitesi bulunmakta ve bu web sitelerinin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bizler de bir eğitim kurumu olarak bu gelişmelere kayıtsız kalmayıp öğrencilerimizin kişisel ve mesleki niteliklerini arttıran programlar, projeler ve eğitimler düzenleyerek onları geleceğe hazırlamaktayız. Öğrencilerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunan projeler hazırlamakla beraber proje kapsamında da alanında önde gelen firmalarda öğrencilerimizi istihdam etmeye çalışıyoruz. Kalkınma Ajansımız tarafından desteklenmeye hak kazanan bu projemiz kapsamında öğrencilerimize JavaScript eğitimi verecek ve dünyanın farklı yerlerinde 24 global ofisi olan Insider teknoloji şirketi ile yaptığımız ikili görüşmeler neticesinde şirket, proje sonunda öğrencilerimizin CV'lerini değerlendirerek şirket bünyesinde istihdam edebileceklerini aktarmışlardır. Bu samimi yaklaşımlarından dolayı Insider firmasına, projenin yazılmasında emeği geçen KAMER proje ekibine ve projeyi destekleyen Zafer Kalkınma Ajansı'na teşekkür ederim” diye konuştu.

Projenin ayrıntıları hakkında bir açıklama yapan Öğretim Görevlisi H. Feyyaz Ebeoğlugil, "Projede hedef kitle olarak belirlenen 25 ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenci ile 5 yabancı uyruklu öğrenci proje kapsamında eğitim alacaktır. Bu proje TR 33 bölgesinde doğrudan öğrencilerin yararlanacağı ilk proje olması açısından son derece önemli" şeklinde konuştu.

Proje kapsamında öğrencilerin kariyer gelişimlerine katkı sağlanmasının amaçlandığını kaydeden. Ebeoğlugil, Zafer Kalkınma Ajansından alınacak destek çerçevesinde eğitimlerin Nisan ayı içerisinde başlayacağını ve başvurular için DPÜ-KAMER sosyal medya hesapları ve resmi internet sayfasından yapılacak duyuruların takip edilmesi gerektiğini söyledi.