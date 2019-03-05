DPÜ-KAMER seminerleri devam ediyor

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü ile Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen seminerde öğrencilerin geleceğini daha bilinçli bir şekilde şekillendirmelerini sağlamak hedefleniyor.

Daha önce Gediz ve Şaphane'deki Meslek Yüksekokullarında gerçekleştirilen etkinlikler, Kütahya Güzel Sanatlar, Kütahya Sosyal Bilimler, Kütahya Teknik Bilimler ve Altıntaş Meslek Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundaki eğitimle sürdü.

Seminer kapsamında DPÜ-KAMER'in tanıtımı yapıldı ve özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve iş arama becerileri konularında öğrencilere bilgiler verildi. Seminerlerde eğitimci olarak görev alan DPÜ-KAMER Koordinatörü Öğretim Görevlisi H. Feyyaz Ebeoğlugil ve Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İş ve Meslek Danışmanı Neşe Ayğahoğlu öğrencilerden gelen sorulara da yanıt verdiler.

DPÜ-KAMER'in bir sonraki etkinliğinin 11 Mart 2019 tarihinde Güzel Sanatlar, Eğitim ve Fen Edebiyat Fakültelerinde düzenleneceği duyuruldu.