DPÜ- KAMER ve İŞKUR ortaklığında kariyer eğitimleri semineri

Yüksekokul öğrencilerine yönelik olarak Dumlupınar Üniversite Rektörlüğü bünyesinde yeni faaliyetlere başlayan kariyer ve mezun merkezi hakkında bilgiler veren Öğretim Görevlisi Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil, ayrıca merkezdeki hizmet noktasında gerçekleştirilen faaliyetler, dikey geçiş sınavı ve mezun olduktan sonra neler yapmaları gerektiği hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Neşe Ayğahoğlu tarafından öğrencilere “Özgeçmiş hazırlama (CV), mülakat teknikleri, iş arama becerileri” konularında bilgilendirici seminer verildi. Öğrencilere mezun olduktan sonra iş bulmalarında yardımcı olmak adına İŞKUR olarak yanlarında olduklarından, devletin sunduğu imkanlardan, işverenlere ve çalışanlara verilen desteklerden detaylı bir şekilde bahsedildi.

Program katılımcılara plaket verilmesiyle sona erdi.