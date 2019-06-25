DPÜ Kariyer ve Mezun Merkezi II. Mezun İlişkileri Çalıştayı'nda

Mezun İlişkileri Çalıştayına katıldı.

DPÜ KAMER, II. Mezun İlişkileri Çalıştayı'nda kariyer merkezlerinin yaşadığı sorunlar, mezunlarla başarılı iletişim kurma yöntemlerinin tartışıldığı ve çözüm önerileri ile tamamlanan toplantıda Öğretim Görevlisi H. Feyyaz Ebeoğlugil tarafından temsil edildi.

Çalıştay hakkında bir açıklama yapan Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörü Öğretim Görevlisi H. Feyyaz Ebeoğlugil; Son derece verimli geçen çalıştayın her yıl geleneksel olarak düzenlenmesi planlandığını ve sonuç raporlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisine de ulaştırılacağını bildirdi.

Ebeoğlugil, ayrıca tüm başlıklarıyla hazırlanacak olan çalıştay raporunun toplantıya katılım sağlayan yaklaşık 80 üniversiteye de gönderileceğini söyledi.