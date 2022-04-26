DPÜ KTBMYO'da “Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma” konulu eğitim

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekip amiri Mesut Bozkurt'un eğitimci olarak katıldığı etkinlikte, su altı ve su üstü arama, kurtarma araç ve malzemeleri ile Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uzmanlık alanları konusunda eğitim verildi.

Eğitimin sonunda KTBMYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ali Telli, Mesut Bozkurt'a KTBMYO adına teşekkür belgesi sundu. Bozkurt, okuldan ayrılmadan önce Öğr. Gör. Ali Telli, Öğr. Gör. Bülent Buldu ve Öğr. Gör. Emre Safa Tengilimoğlu eşliğinde KTBMYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erdem'i makamında ziyaret ederek kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.